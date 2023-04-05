Пензенские бизнесмены согласились помочь в ремонте Байден-Бич

05.04.2023 | 09:01

Во вторник, 4 апреля, в администрацию Пензы пригласили предпринимателей, чтобы обсудить вопрос ремонта дорожного полотна на улице Байдукова.

Состояние улицы, которую горожане прозвали Байден-Бич, уже не первый год приводит автомобилистов в глубочайшее негодование. На Байдукова периодически происходят аварии, машины застревают в ямах. Страдают и бизнесмены, организации которых расположены на этой территории: разрушенное полотно затрудняет их работу.

Глава города Александр Басенко на встрече с предпринимателями напомнил, что проектно-сметная документация на реконструкцию автодороги разработана и получила положительное заключение экспертизы.

Проект предполагает реконструкцию автодороги от пересечения улицы Литвинова и Байдукова до моста через Безымянный ручей, строительство нового участка дороги от моста в сторону улицы Островной, а также реконструкцию самого моста. Также предусмотрено устройство нового наружного освещения, ливневой канализации, тротуаров.

Однако для реконструкции ориентировочно требуется порядка 2,5 млрд рублей. В связи с такой гигантской суммой было решено внести ряд изменений в ПСД, чтобы разбить процесс на несколько этапов. Тогда в начальный этап войдет наиболее проблемный отрезок от улицы Литвинова до моста через Безымянный ручей.

«Стороны пришли к общему мнению, что при разделении проекта на части задача по включению первого этапа в дорожные программы становится более решаемой. Представители бизнеса выразили готовность принять участие в софинансировании работ по внесению изменений в документацию», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Чтобы сделать улицу Байдукова проезжей, МБУ «Пензавтодор» проведет ее грейдирование, фрезеровку, проливку битумом, а также срежет песок с обочин. В качестве временной меры будет использоваться асфальтобетонный гранулят после фрезерования одной из крупных городских автомагистралей.

Управлению ЖКХ поставлена задача оценить состояние хозфекальной канализации, провести ревизию и при необходимости очистить ливневку.

Дальнейшие шаги будут приниматься с выездом представителей городских властей на место. При этом будут учитываться особенности каждого участка, прилегающего к объектам бизнеса, чтобы максимально сохранить существующие элементы благоустройства. К примеру, рядом с некоторыми предприятиями есть тротуары, которые собственники обустроили за свой счет.