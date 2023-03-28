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Общество

У пензенских бизнесменов попросят денег на ремонт улицы Байдукова

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Во вторник, 28 мая, глава Пензы Александр Басенко побывал на улице Байдукова, состояние которой уже не первый год приводит автомобилистов в глубочайшее негодование.

Так, 1 марта на Байден-Бич (так в народе прозвали эту улицу) увяз в глубокой яме внедорожник Dodge. На следующий день в аварию попал грузовик - содержимое его кузова оказалось в грязи. Потребовалась помощь крановщика.

Автовладельцы надеялись, что в 2023-м дорогу включат в какую-либо программу по ремонту, тем более что проект реконструкции территории уже готов. На первом этапе проезжую часть планировали преобразить от пересечения улиц Литвинова и Байдукова до моста через Безымянный ручей. На втором - построить новый участок от моста в сторону улицы Островной, сделать освещение, ливневку, тротуары.

Однако затем в мэрии пояснили: для реконструкции ориентировочно требуется порядка 2,5 млрд рублей. При этом здесь нет жилого фонда и объектов соцкультбыта. А предприятия, которые расположены на Байдукова, не готовы принимать участие в софинансировании работ.

Пензенцев такой ответ не устроил. Они не устают задавать вопросы о том, когда же будут сделаны хоть какие-то шаги.

«Принято решение на следующей неделе провести расширенную встречу с представителями предприятий, которые осуществляют на Байдукова свою деятельность, для обсуждения возможного софинансирования работ по благоустройству объекта», - отчитались в пресс-службе администрации города.

Кроме того, «Пензавтодору» поручено отгрейдировать дороги и срезать песок с обочин. Ресурсоснабжающие организации должны привести в порядок охранные зоны линии электропередачи и вырубить поросль, а администрация Октябрьского района - провести субботник с привлечением объектов бизнеса.

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