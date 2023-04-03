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Общество

В апреле в Пензу должны прийти еще 18 троллейбусов

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Несмотря на трудности с поставкой, в апреле в Пензу должны прийти еще 18 новых троллейбусов. Об этом в понедельник, 3 апреля, шла речь на заседании правительства региона.

«Мы наладили ритмичную поставку кузовов из Белоруссии. Теперь нужно контролировать процесс», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Зампред правительства Алексей Костин должен отправиться в командировку на Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, чтобы контролировать поставку аккумуляторов.

«Езжайте в Уфу и занимайтесь аккумуляторами, чтобы у нас не было задержек поставки троллейбусов по этой причине», - дал указание Алексею Костину губернатор.

Изначально в областной центр должны были поставить 90 новых машин, снабженных кондиционерами, низкопольных, на автономном ходу до 20 км. Потом говорили о том, что экономия на торгах позволит довести число троллейбусов до 100, позже - до 94.

Новый транспорт прибывает в Пензу с опозданием. Первые троллейбусы появились только в конце марта, хотя их ждали в декабре 2022 года.

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