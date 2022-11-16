До конца года в Пензе появятся три новых троллейбуса

16.11.2022 | 17:27

Контракт по закупке новых троллейбусов, которые будут ездить по маршрутам в Пензе, заключен. Согласно документу, размещенному на сайте госзакупок, парк пополнится на 90 машин. Их должны поставить до 1 октября 2023 года.

Первая партия из трех штук должна прибыть не позднее декабря 2022-го.

Общая сумма, в которую обойдутся новые троллейбусы, - 2 млрд 232 млн рублей. Стоимость одной машины - 24 млн 800 тыс. рублей.

Троллейбусы будут с автономным ходом до 20 км. Электротранспорт низкопольный, с кондиционерами, произведен на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.

Ранее стало известно, что троллейбусной линией хотят связать Пензу и Засечное Пензенского района.

Аукцион на закупку троллейбусов проходил в октябре. Начальная цена контракта составила 2 млрд 434 млн 500 тыс. рублей при стоимости каждого троллейбуса 27 млн 50 тыс. От поставщиков поступили три заявки, но все они после рассмотрения были отклонены.

Обновить троллейбусный парк собираются в рамках транспортной реформы. Пензенцам пообещали создать новые маршруты и ввести регулируемый тариф на проезд. Власти планировали построить и реконструировать автотранспортные предприятия, газозаправки, закупить автобусы, однако решили сосредоточиться на развитии и обновлении троллейбусной инфраструктуры.