Стала известна цена дополнительных 4 троллейбусов для Пензы

29.03.2023 | 17:19

По результатам проведенных торгов при покупке 90 троллейбусов для Пензенской городской агломерации удалось сэкономить 202,5 млн рублей. Именно на эти деньги будут куплены дополнительные 4 машины.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил министр цифрового развития, транспорта и связи области Сергей Балакин.

«За счет средств, сложившихся от экономии при их (торгов. - Прим. ред.) проведении запланирована поставка еще 4 дополнительных единиц троллейбусов - на 100,5 млн рублей, а также выполнение технологического присоединения к инженерным сетям строящихся объектов транспортной инфраструктуры - на 102 млн рублей», - уточнил он.

Изначально в областной центр должны были поставить 90 новых машин, снабженных кондиционерами, низкопольных, на автономном ходу до 20 км. Потом говорили о том, что экономия на торгах позволит довести число троллейбусов до 100, теперь - до 94.

Новый транспорт прибывает в Пензу с опозданием. Первые троллейбусы появились только в конце марта.