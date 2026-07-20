Учителям придали особый статус и добавили новые гарантии

В понедельник, 20 июля, Президент РФ Владимир Путин подписал указ, официально закрепляющий особый статус учителей. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Педагогам гарантируется ряд льгот. В частности, при наличии как минимум 25-летнего стажа работы по специальности они могут стать ветеранами труда.

По действующим нормам звание присваивают за добросовестный многолетний труд при наличии необходимого стажа и государственных, президентских или ведомственных наград.

Кроме того, учителям предоставлено право на бесплатную юридическую помощь в профессиональных вопросах. Дети педагогов получат приоритет при зачислении в сады - регламентом в этой части поручено заняться кабмину.

В указе также закреплена гарантия защиты педагогов от угроз причинения вреда здоровью и жизни, связанных с работой, и обеспечения им необходимых условий, в числе которых:

- профессиональное развитие в течение всего периода работы, в том числе дополнительное профессиональное образование и непрерывное методическое сопровождение по профилю педагогической деятельности;

- наставничество для учителей, впервые приступающих к работе, не менее чем в течение одного года после начала ее осуществления;

- бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, в том числе электронными учебно-методическими материалами и цифровыми (электронными) библиотеками, созданными за счет бюджетных средств.