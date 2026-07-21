Опубликован график отключения света в Пензе 22 июля

В среду, 22 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Бугровка и отдельные адреса на улицах Буровой, Чаадаева, Минской, Ульяновской, Гоголя, Калинина, Свердлова и Олимпийской, в Буровом переулке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Большая Бугровка, 43-51, 53, 53в, 55-62, 64-103, 105-111;

- Большая Бугровка/ул. Средняя, 63/87;

- 2-й пр-д Громова, 1, 2;

- ул. Краснознаменная, 41а, 47а, 47Б, 49;

- пр-д Сурикова, 4, 6;

- ул. Челюскина, 39, 41, 41а, 50, 52.

С 8:30 до 16:00 приостановят электроснабжение домов на улицах Буровой и Чаадаева и в Буровом переулке (без уточнений по номерам), с 8:30 до 16:30 - на Минской, 24, 26, и Ульяновской, 21, 23, 25, с 9:00 до 11:00 - на Гоголя, 41, 43, Калинина, 74, и на Свердлова/Калинина, 19/46, с 9:00 до 16:30 - на Олимпийской, 1 и 15.

С 13:00 до 15:30:

- ул. 8 Марта, 19, 37;

- ул. Гастелло, 1а, 3, 3а;

- Малая Бугровка, 66, 68, 70, 72;

- ул. Маресьева, 4, 5, 12;

- пр-д Маресьева, 6, 12;

- ул. Фурманова, 1а, 13, 14и, 15, 17, 17Б, 17г, 17и, 19а, 19д, 19.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.