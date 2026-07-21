На Беляевском путепроводе в Пензе по ночам ремонтируют асфальт

Общество

На Беляевском путепроводе в Пензе по ночам ремонтируют асфальт
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В Пензе продолжается ремонт покрытия Беляевского путепровода на проспекте Победы. Вечером понедельника, 20 июля, на месте побывал глава города Олег Денисов.

Общая площадь восстанавливаемого объекта составляет почти 11 000 квадратных метров.

На Беляевском путепроводе в Пензе по ночам ремонтируют асфальт

«Работы ведем ночью: прохладный воздух ускоряет затвердевание асфальта, повышает качество покрытия. К тому же ночью техника не мешает автомобилистам», - написал он в своем канале в МАХ.

По словам Олега Денисова, укладка верхнего слоя должна быть завершена до конца этой недели.

На Беляевском путепроводе в Пензе по ночам ремонтируют асфальт

«Затем переходим на улицу Баумана», - уточнил чиновник.

К ремонту дороги на проспекте Победы приступили в начале июля. Специалистам нужно было заменить бортовой камень, поднять смотровые люки, снять старый асфальт и уложить новый. 18 июля Олег Денисов поторопил рабочих, призвав закончить весь объем за выходные.

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