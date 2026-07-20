21 июля жителей Пензенской области ждет жаркий день

Общество

21 июля жителей Пензенской области ждет жаркий день
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Во вторник, 21 июля, в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +12...+17 градусов. Осадков не прогнозируется.

Днем синоптики обещают +26...+31. В ночь на среду будет +13...+18 градусов, по-прежнему преимущественно без осадков.

В народном календаре 21 июля - Прокопий Жнец. На Руси по погоде в этот день судили о том, каким будет 2 августа, Ильин день.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

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