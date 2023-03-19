В Пензе разберутся, куда делись 2,5 млн рублей, выделенные на парковки

19.03.2023 | 11:32

В Пензе «потерялись» 2,5 млн рублей, выделенные на создание платных муниципальных парковок.

По информации управления транспорта и связи города, за 2022 год в областном центре открылись шесть парковок: на Привокзальной площади (60 мест), на улице Гагарина (67), у зоопарка (36), на Соборной площади (30), улицах Карла Маркса (51) и Куприна (53).

Таким образом, сейчас действуют 9 платных стоянок.

На организацию шести новых парковок выделили 20 млн рублей, рассказал начальник управления транспорта и связи Артем Садовов на заседании гордумы. Он также отметил, что доход от таких объектов вырос на 32%: с 7 млн 681 тыс. рублей (за 2021 год) до 10 млн 129 тыс. рублей (за 2022-й).

Однако иные цифры представило управление ЖКХ города, которое и занимается строительством и обслуживанием платных парковок. Согласно отчету, в 2022 году на создание новых стоянок затрачено 17,5 млн рублей.

«А где два с половиной миллиона?» - поинтересовался депутат Юрий Зиновьев у начальника управления ЖКХ Ильдара Усманова.

Тот ответил, что, даже если какие-то деньги остались, они или возвращены в бюджет, или потрачены на «какое-то другое мероприятие».

«Если есть разночтения, то мы поговорим, разберемся», - заверил Усманов депутатов.

В Пензе планируют и дальше расширять сеть платных парковок. Сейчас обдумывается их создание в центральной и исторической части города.