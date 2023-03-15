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Общество

«Хрустальный» для пензенцев откроют не раньше середины апреля

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Новый ледовый комплекс «Хрустальный» на улице 65-летия Победы в Пензе в середине апреля будет доступен не только для спортсменов, но и для любителей массового катания на коньках.

Об этом во вторник, 14 марта, сообщил первый зампред регионального правительства Олег Ягов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Площадь нового ледового комплекса - 4 900 кв. м. В нем будут работать секции по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею. Помимо ледовой арены, в здании обустроены раздевалки, залы для тренировок и общей физической подготовки, трибуны на 300 мест.

«Хрустальный» построен в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Официально его до сих пор не открыли, хотя церемонию планировали провести 28 февраля 2023 года. Вместо нее в тот день в ледовом комплексе прошло первое мероприятие - День зимних видов спорта.

Министр физкультуры и спорта Евгения Бочкарева 1 марта предполагала, что открытие ледового дворца может состояться в текущем месяце, и уточняла, что только после этого в «Хрустальный» можно будет прийти с семьей и покататься.

Теперь первый зампред уточнил, что сеансы массовые катания начнутся в середине апреля. Видимо, на этот срок намечено и официальное открытие комплекса.

Контракт на сооружение катка заключили в феврале 2021 года. Городские чиновники в мае 2022-го говорили, что в середине осени на лед уже должны выйти спортсмены, но этого не случилось.

«Были некоторые сложности с материалом, особенно с металлическими конструкциями, в связи с этим мы пошли навстречу подрядчику и продлили срок строительства до конца октября. Но в перспективе планируем закончить в сентябре», - сообщал и. о. заместителя главы администрации г. Пензы Дмитрий Жуков.

Прокуратура выявляла нарушения на объекте.

28 ноября мэр города Александр Басенко доложил, что строительство ведется достаточно хорошими темпами и контролируется в ежедневном режиме.

«Коммуникации подключены. До середины декабря должно быть завершено оснащение объекта мебелью и закончено благоустройство прилегающей территории. В сутки на объекте работает не менее 40 человек. Рисков нет. До конца года объект будет сдан в эксплуатацию», - пообещал он.

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