26 мая пензенцам обещают кратковременный дождь

Во вторник, 26 мая, в Пензенской области будет облачно. Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с. Местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

В ночь на вторник столбики уличных термометры опустятся до +8...+13 градусов. В прогнозе кратковременный дождь, вероятна гроза.

Днем будет +13...+18. В ночь на среду похолодает до +5...+10 и снова пройдет кратковременный дождь.

26 мая - Лукерья Комарница. На Руси верили: если в этот день много комаров, завтра будет дождь.

