Опубликован график перечисления пенсий и пособий в июне

Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области обнародовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям региона в июне.
3-го числа получателям поступят:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- ежемесячная выплата на первого ребенка в возрасте до 3 лет;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала традиционно будет перечислена 5 июня.
Ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю, переведут 8-го числа.
«Пенсии будут перечислены 5 и 23 июня согласно установленным датам. Пенсия за 13-е число будет перечислена 11 июня», - отметили в СФР.
Стоит помнить, что деньги начисляются в течение всего дня.