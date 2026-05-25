Опубликован график перечисления пенсий и пособий в июне

Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области обнародовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям региона в июне.

3-го числа получателям поступят:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячная выплата на первого ребенка в возрасте до 3 лет;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала традиционно будет перечислена 5 июня.

Ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю, переведут 8-го числа.

«Пенсии будут перечислены 5 и 23 июня согласно установленным датам. Пенсия за 13-е число будет перечислена 11 июня», - отметили в СФР.

Стоит помнить, что деньги начисляются в течение всего дня.