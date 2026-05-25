В центре Пензы 27 и 28 мая ограничат движение транспорта

В среду и четверг, 27 и 28 мая, в центре Пензы будет временно изменена схема дорожного движения. Корректировки вносятся в связи с шествием в День пограничника, пояснили в городской администрации.

С 22:00 27-го числа до 11:00 28-го вводится ограничение стоянки автотранспорта:

- на Московской - от Октябрьской до улицы Бакунина (по четной и нечетной сторонам);

- на Октябрьской - от улицы Володарского до Московской (по четным и нечетным сторонам).

Кроме того, с 10:00 до 11:00 28 мая нельзя будет проехать:

- по улицам Горького и Бакунина - от улицы Володарского до улицы Кирова;

- по улице Суворова - от улицы Володарского до улицы Чехова;

- по Московской - от улицы Суворова до Октябрьской;

- по Октябрьской - от улицы Володарского до Московской.

Водителям предстоит учесть эти изменения при планировании поездок.