В центре Пензы 27 и 28 мая ограничат движение транспорта

Общество

В центре Пензы 27 и 28 мая ограничат движение транспорта
Печать
Max

В среду и четверг, 27 и 28 мая, в центре Пензы будет временно изменена схема дорожного движения. Корректировки вносятся в связи с шествием в День пограничника, пояснили в городской администрации.

С 22:00 27-го числа до 11:00 28-го вводится ограничение стоянки автотранспорта:

В центре Пензы 27 и 28 мая ограничат движение транспорта

- на Московской - от Октябрьской до улицы Бакунина (по четной и нечетной сторонам);

- на Октябрьской - от улицы Володарского до Московской (по четным и нечетным сторонам).

Кроме того, с 10:00 до 11:00 28 мая нельзя будет проехать:

В центре Пензы 27 и 28 мая ограничат движение транспорта

- по улицам Горького и Бакунина - от улицы Володарского до улицы Кирова;

- по улице Суворова - от улицы Володарского до улицы Чехова;

- по Московской - от улицы Суворова до Октябрьской;

- по Октябрьской - от улицы Володарского до Московской.

Водителям предстоит учесть эти изменения при планировании поездок.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
перекрытие транспорт дорога
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!