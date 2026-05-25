Минлесхоз попросил не запускать воздушные шары на праздниках

Конец мая - время выпускных в детских садах и последних звонков в школах. Областной минлесхоз настоятельно просит в эти дни не запускать в небо воздушные шары.

Латексные шары разлагаются в течение нескольких лет, металлизированные и фольгированные не разрушаются вовсе. Они засоряют и отравляют воду и почву.

Кроме того, зачастую шары оседают на деревьях, в водоемах, лопаются, остатки привлекают птиц, рыб и в итоге губят их.

Если каждый выпускник отправит в небо хотя бы один шар, это нанесет ощутимый вред окружающей среде.

«Вместо шаров - танцевальные флешмобы, праздничные баннеры, флаги и другой многоразовый декор! А еще можно организовать полезное дело - например, посадить деревья или цветы, очистить и привести в порядок памятники и скверы», - отметили в минлесхозе.

