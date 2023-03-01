Пензенцев не пустят в «Хрустальный» до официального открытия

01.03.2023 | 11:29

Официальное открытие ледового комплекса «Хрустальный» в Дальнем Арбекове так и не состоялось, хотя анонсировалось на 28 февраля.

Как оказалось, в тот день комплекс просто стал площадкой для проведения Дня зимних видов спорта, хотя изначально местные чиновники заявляли, что праздником торжественно откроют новое сооружение.

1 марта во время прямого эфира, организованного ЦУРом во «ВКонтакте», министр физкультуры и спорта Евгения Бочкарева пояснила: пока прийти вместе с семьей и покататься нельзя.

«Когда официальное открытие уже пройдет, тогда можно будет. Я думаю, что это где-то в марте будет», - уточнила она.

Контракт на сооружение катка заключили в феврале 2021 года. Городские чиновники в мае 2022-го говорили, что в середине осени на лед уже должны выйти спортсмены, но этого не случилось.

«Были некоторые сложности с материалом, особенно с металлическими конструкциями, в связи с этим мы пошли навстречу подрядчику и продлили срок строительства до конца октября. Но в перспективе планируем закончить в сентябре», - сообщал и. о. заместителя главы администрации г. Пензы Дмитрий Жуков.

28 ноября мэр города Александр Басенко доложил, что работы на объекте ведутся достаточно хорошими темпами и контролируются в ежедневном режиме.

«Коммуникации подключены. До середины декабря должно быть завершено оснащение объекта мебелью и закончено благоустройство прилегающей территории. В сутки на объекте работает не менее 40 человек. Рисков нет. До конца года объект будет сдан в эксплуатацию», - пообещал он.