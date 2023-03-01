Сетевое издание|18+|Среда|1 мар 2023|12:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Пензенцев не пустят в «Хрустальный» до официального открытия

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Официальное открытие ледового комплекса «Хрустальный» в Дальнем Арбекове так и не состоялось, хотя анонсировалось на 28 февраля.

Как оказалось, в тот день комплекс просто стал площадкой для проведения Дня зимних видов спорта, хотя изначально местные чиновники заявляли, что праздником торжественно откроют новое сооружение.

1 марта во время прямого эфира, организованного ЦУРом во «ВКонтакте», министр физкультуры и спорта Евгения Бочкарева пояснила: пока прийти вместе с семьей и покататься нельзя.

«Когда официальное открытие уже пройдет, тогда можно будет. Я думаю, что это где-то в марте будет», - уточнила она.

Контракт на сооружение катка заключили в феврале 2021 года. Городские чиновники в мае 2022-го говорили, что в середине осени на лед уже должны выйти спортсмены, но этого не случилось.

«Были некоторые сложности с материалом, особенно с металлическими конструкциями, в связи с этим мы пошли навстречу подрядчику и продлили срок строительства до конца октября. Но в перспективе планируем закончить в сентябре», - сообщал и. о. заместителя главы администрации г. Пензы Дмитрий Жуков.

28 ноября мэр города Александр Басенко доложил, что работы на объекте ведутся достаточно хорошими темпами и контролируются в ежедневном режиме.

«Коммуникации подключены. До середины декабря должно быть завершено оснащение объекта мебелью и закончено благоустройство прилегающей территории. В сутки на объекте работает не менее 40 человек. Рисков нет. До конца года объект будет сдан в эксплуатацию», - пообещал он.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте