На улице Строителей в Пензе демонтируют дорожные фонари

Чтобы Горводоканал мог провести ремонт канализационного коллектора на улице Строителей в Пензе, на участке так называемой Пьяной дороги временно демонтируют опоры наружного освещения, предупредили в городском управлении ЖКХ. Потом их восстановит АО «Пензенская горэлектросеть».

Водителей просят учитывать отсутствие освещения на участке улицы Строителей при планировании маршрутов.

Сроки выполнения работ в управлении ЖКХ не назвали.

В апреле в Пензе вышла из строя насосная станция в Цыганском Поселке - ее затопило. На откачку воды и замену оборудования ушло двое суток, в это время коллекторы работали в аварийном режиме. В итоге первым перестал функционировать тот, что проложен на улице Строителей.

Стоки переключили, но другие коллекторы не справлялись. Результатом стали провалы на проспекте Победы и улице Лозицкой. Там восстановительные работы с учетом благоустройства планируют завершить до Дня России.