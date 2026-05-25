На улице Строителей в Пензе демонтируют дорожные фонари

Общество

На улице Строителей в Пензе демонтируют дорожные фонари
Печать
Max

Чтобы Горводоканал мог провести ремонт канализационного коллектора на улице Строителей в Пензе, на участке так называемой Пьяной дороги временно демонтируют опоры наружного освещения, предупредили в городском управлении ЖКХ. Потом их восстановит АО «Пензенская горэлектросеть».

Водителей просят учитывать отсутствие освещения на участке улицы Строителей при планировании маршрутов.

Сроки выполнения работ в управлении ЖКХ не назвали.

В апреле в Пензе вышла из строя насосная станция в Цыганском Поселке - ее затопило. На откачку воды и замену оборудования ушло двое суток, в это время коллекторы работали в аварийном режиме. В итоге первым перестал функционировать тот, что проложен на улице Строителей.

Стоки переключили, но другие коллекторы не справлялись. Результатом стали провалы на проспекте Победы и улице Лозицкой. Там восстановительные работы с учетом благоустройства планируют завершить до Дня России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
электричество водитель освещение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!