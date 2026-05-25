Прогноз на неделю: в Пензенскую область идет похолодание

На текущей рабочей неделе на погоду в Пензенской области будет оказывать влияние циклонический вихрь, сообщили в понедельник, 25 мая, в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«При прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, временами с грозами и порывистым ветром, а кое-где не исключен град», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

Температурный режим останется пониженным.

Со вторника, 26 мая, в дневное время похолодает до +13...+18 градусов. К четвергу будет уже +11...+16.

По ночам столбики уличных термометров станут опускаться до +5...+10 градусов.