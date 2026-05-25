В Пензе проследили, нарушают ли автобусы № 93 правила остановки

В понедельник, 25 мая, в Пензе проверили работу автобусов, курсирующих по маршруту № 93 между Совхоз-техникумом и Засурьем.

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» оценили соблюдение перевозчиком (ООО «Транспорт Пензы») условий государственного контракта.

В частности, проверяющие следили, останавливаются ли водители на каждой остановке для посадки и высадки пассажиров.

Особое внимание уделялось пункту «По требованию» в районе Коннозаводской, вблизи примыкания к улице Кордон Студеный, где строится ЖК «Акварель». Местные жители не раз жаловались на отсутствие транспортной доступности.

«В ходе проверки фактов несоблюдения требований об обязательной остановке транспортных средств при следовании по маршруту не выявлено», - констатировали в ГКУ.