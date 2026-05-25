В Пензе проследили, нарушают ли автобусы № 93 правила остановки

Общество

В Пензе проследили, нарушают ли автобусы № 93 правила остановки
Печать
Max

В понедельник, 25 мая, в Пензе проверили работу автобусов, курсирующих по маршруту № 93 между Совхоз-техникумом и Засурьем.

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» оценили соблюдение перевозчиком (ООО «Транспорт Пензы») условий государственного контракта.

В частности, проверяющие следили, останавливаются ли водители на каждой остановке для посадки и высадки пассажиров.

Особое внимание уделялось пункту «По требованию» в районе Коннозаводской, вблизи примыкания к улице Кордон Студеный, где строится ЖК «Акварель». Местные жители не раз жаловались на отсутствие транспортной доступности.

«В ходе проверки фактов несоблюдения требований об обязательной остановке транспортных средств при следовании по маршруту не выявлено», - констатировали в ГКУ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
автобус маршрут пассажир
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!