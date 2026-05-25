Дома в нескольких микрорайонах Пензы останутся без горячей воды

С 26 мая начнутся гидравлические испытания тепловых сетей сразу в нескольких микрорайонах Пензы. Ресурсники сообщили, что проверят трубопроводы на прочность и плотность.

В связи с этим с 9:00 вторника, 26-го числа, до 20:00 7 июня ожидаются отключения горячей воды по адресам:

- ул. Яшиной, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20;

- ул. Герцена, 12, 12а, 14, 17, 44, 46;

- ул. Дзержинского, 15, 15а, 29, 31, 33, 35;

- ул. Пролетарская, 20, 22, 24, 26, 30, 52, 76;

- ул. Толстого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10;

- ул. Луначарского, 4, 6, 7, 7а, 8, 34, 39, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 53;

- ул. Ухтомского, 1а, За, 5, 55, 57, 59, 83, 83а;

- ул. Плеханова, 45, 50;

- ул. Суворова, 90а;

- ул. Октябрьская, 4, 6;

- ул. Кузнецкая, 32;

- ул. Свердлова, 49, 77, 79а;

- ул. Красная, 9, 19, 29;

- ул. Красная/Свердлова, 19/55;

- ул. Тамбовская, 1, 1Б, 9, 9а, 11;

- ул. Куйбышева, 21/48.

Под отключения попадут и социальные объекты:

- детские сады № 70 (Мельничная, 40а), № 56 (Луначарского, 47), № 70 (Луначарского, 12а), № 25 (Красная, 2ба);

- школы № 47 (Пролетарская, 2ба), № 35 (Луначарского, 10), № 65/23 (Воронова, 20);

- спортшкола олимпийского резерва «Витязь» (Пролетарская, 53);

- Центр развития творчества детей и юношества (Герцена, 37);

- вокзал станции Пенза-I;

- областная библиотека для детей и юношества (Толстого, 8а);

- областной клинический центр спецвидов медицинской помощи (Куйбышева, 33а);

- медико-санитарная часть УМВД РФ по Пензенской области (Свердлова, 79);

- областная туберкулезная больница (Ново-Тамбовская, 9).