ЖК «Арбековская застава»: удобство и комфорт на выгодных условиях

14.03.2023 | 16:34

Жилой комплекс «Арбековская застава» от группы компаний «Территория жизни» - это молодой, динамично развивающийся микрорайон, где проживает более 8 000 пензенцев.

Здесь располагаются просторные пешеходные аллеи, детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Все это - результат упорной и кропотливой работы проектировщиков и строителей.

В районе есть все необходимое: спортивные комплексы, библиотека, торговые центры, хорошая транспортная доступность, школа и детские сады.

Компания-застройщик постоянно развивает благоустройство внутри жилого комплекса. А в 2023 году в «Арбековской заставе» у 11-го строения в 7-м микрорайоне будет создана новая пешеходная аллея.

Микрорайон порадует глаз современным ландшафтным дизайном, оригинальными малыми архитектурными формами, беседками. Это создаст атмосферу тихого спокойного места. Велодорожками, рампами для занятия скейтбордингом, открытым амфитеатром для проведения зрелищных мероприятий смогут воспользоваться все желающие.

ГК «Территория жизни» делает пространство в микрорайонах доступным всем, чтобы любой пензенец смог прогуляться по аллеям и бульварам, посетить спортивные и игровые площадки в удобное для него время.

ГК «Территория жизни» также активно развивает коммерческий сектор шаговой доступности. В жилом комплексе «Арбековская застава» появляются новые торговые точки и организации сферы услуг. Главные их особенности - удобное расположение, хороший пешеходный трафик. Развитая коммерция удовлетворяет все потребности жителей. Особой популярностью пользуются кафе и продовольственные магазины.

Комфорт внутри ЖК сочетается с комфортом современных домов. Главное подтверждение правильности комплексных решений застройщика - это интерес покупателей к жилым комплексам, положительные отзывы новоселов.

Возводятся новые дома, сдаются в эксплуатацию очереди строений. В марте действуют выгодные условия приобретения на специальный пул квартир в 11-х строениях ЖК «Арбековская застава». Причем покупатели могут выбрать жилье как в строящихся, так и в сданных в эксплуатацию очередях.

Квартиры в 11-м строении 7-го микрорайона сдаются с чистовой отделкой Smart PRO, что позволит владельцам сразу заехать в готовое жилье, не тратя время и деньги на ремонт. В отделку входят межкомнатные двери, натяжные потолки, настенная и напольная плитка, ламинат светлых тонов, межкомнатные двери, стиральная машина и полностью укомплектованный санузел с сантехникой.

Группа компаний «Территория жизни» предоставляет скидку 10% на жилье здесь. В акции участвуют трехкомнатные квартиры во втором этапе строительства.

Специальные предложения действуют и на квартиры в «Доме у школы», полюбившемся многим покупателям 11-м строении 6-го микрорайона Арбеково. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни семьи: новая школа, детские сады, магазины, аптеки и салоны красоты, остановки общественного транспорта. На первом этаже дома в апреле откроется новый православный клуб раннего развития «Колокольчик».

Сейчас выгодные цены действуют на квартиры с большей площадью. Например, со скидкой 7% можно приобрести просторную 3-комнатную в «Доме у школы» (цена от 5,8 млн рублей). Ипотечный платеж за такую квартиру составит 18 227 рублей в месяц.

«В рамках сотрудничества с ведущими банками застройщик предлагает выгодные условия ипотеки с субсидированием по ставке от 4%*. Вы можете приобрести квартиры как на этапе строительства, так и в сданных очередях, сразу получив ключи. А благодаря акции «Удваиваем маткапитал»** сейчас семьи с детьми могут также воспользоваться материнским капиталом и купить жилье с дополнительной скидкой до 775 000 рублей», - объяснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Всем, кто интересуется покупкой квартиры, будет выгодно воспользоваться действующими предложениями от группы компания «Территория жизни». Посетить офис продаж и шоурумы застройщика можно, записавшись на визит по телефону 203-000.

Менеджеры подробно проконсультируют по всем вопросам и подберут нужный вариант. Для удобства клиентов офисы работают без перерыва и выходных. Адреса: улица 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), улица Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

*Название рекламной акции «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка - 4% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб.

**Название рекламной акции «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Общий размер скидки не должен превышать 775 000 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции.

В акции участвуют 2- и 3-комнатные квартиры, расположенные в строении № 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (3-4-й этапы строительства введены в эксплуатацию), строении № 15Б по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31, в строении № 11 по адресу: ул. Яшиной, 8. Клиент может приобрести квартиру с отделкой Smart PRO: установлены межкомнатные двери и натяжные потолки, сантехника и санфаянс, ламинат светлых тонов, поклеены флизелиновые обои, установлена стиральная машина и кухонный модуль.

Все условия акции можно узнать по телефону 8 (8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф. Срок действия акции - с 01.02.2023 по 31.03.2023. Количество квартир ограничено.

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