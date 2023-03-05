Купюры номиналом 5 и 10 рублей скоро вернутся к пензенцам

05.03.2023 | 11:31

Банк России возобновил печать купюр номиналом 5 и 10 рублей. Они имеют такой же вид, как те, что были в обороте до их замены монетами.

ТАСС пишет, что в некоторых регионах страны эти банкноты уже в ходу. В обращение их вернули в конце 2022 года.

Как объяснили в банке, выпуск купюр прекратился потому, что их заменили монетами.

Летом Центробанк планирует запустить в оборот модернизированные банкноты в 100 рублей. Их представили в конце июня 2022 года.

«На лицевой стороне изображена Москва: здание Спасской башни Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ им. Ломоносова на Воробьевых горах, Останкинская и Шуховская башни. На обратной стороне - Ржевский мемориал Советскому солдату. На купюре также находится QR-код, направляющий на страницу ЦБ», - перечислило издание.

Сообщалось, что широкое распространение этих банкнот невозможно, поскольку необходимо настроить банкоматы, терминалы и кассовое оборудование на их распознавание. Так как ведущие западные производители, действующие в этой сфере, перестали вести бизнес в России, решить данную задачу непросто.

Также банк готовится представить новые купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей.