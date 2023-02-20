Оператор билайн почти на треть ускорил интернет для пензенцев

20.02.2023 | 17:29

Оператор билайн подвел итоги развития сети в 2022 году. Оператор ускорил мобильный интернет с помощью рефарминга, улучшил качество передачи голоса благодаря технологии VoLTE* и увеличил надежность подключения к сети с помощью технологии VoWiFi**. Все эти работы были выполнены и на территории Пензенской области.

В 2022 году для ускорения интернета компания продолжила глобальную модернизацию сети, начатую в 2021-м, и провела рефарминг в 32 регионах страны. После завершения работ в Пензенской области увеличился используемый частотный диапазон в сети 4G.

Эффект от этого можно сравнить с расширением проезжей части - вместо двухполосной дороги клиенты получили скоростное трехполосное шоссе, что увеличило скорость и комфорт использования интернета.

Кроме того, сервисы, особенно требовательные к качеству сети (например, просмотр онлайн-видео в высоком разрешении), могут использовать сразу три полосы. Благодаря выполненным работам скорость мобильного интернета в Пензенской области в ноябре 2022 года выросла почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

В результате страницы загружаются быстрее, видео и музыка могут воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче.

В компании отмечают, что в 2022 году клиенты использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По внутренним данным компании, в декабре они стали на 20% чаще смотреть онлайн-видео, слушать на 18% больше музыки прямо из интернета, на 13% чаще отправлять аудиосообщения в мессенджерах и на 5% - совершать видеозвонки.

Кроме того, в 2022 году билайн продолжил точечно увеличивать географию присутствия в области, расширяя емкость своей сети. Например, только в декабре прошлого года оператор существенно улучшил LTE-покрытие на территории ТЦ «Метро Сити» в Пензе и в Центральном парке культуры и отдыха в Каменке.

«В 2022 году мы смогли провести ряд важных позитивных изменений в работе нашей сети, которые сегодня позволяют клиентам пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом с большим комфортом. Например, запустили сразу две новые технологии - VoLTE и VoWiFi, значительно повысившие качество телефонных разговоров и обладающие каждая своим преимуществом. Надо отметить, что жители области положительно оценили оба инновационных решения: общая продолжительность разговоров в декабре с помощью первой технологии превысила 54 млн минут, а с помощью второй - 1,2 млн минут. И, конечно, нельзя не упомянуть про рефарминг: более 300 базовых станций были перенастроены нашими техническими специалистами в сжатые сроки. Благодаря этим работам сегодня клиенты могут свободно выходить в сеть и потреблять «тяжелый» цифровой контент даже в пиковые нагрузки», - отметил директор Пензенского отделения билайн Андрей Сурин.

* VoLTE - действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru.

** VoWiFi- голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее - на beeline.ru.

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