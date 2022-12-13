Заболевшим гриппом не рекомендуют смотреть телевизор

13.12.2022 | 14:46

Грипп не рекомендуется переносить на ногах из-за серьезных последствий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимира Чуланова.

Самый распространенный результат перенесенной на ногах вирусной инфекции - развитие бактериальной инфекции. В ослабленном организме даже условно патогенные бактерии, которые живут на слизистых, начинают бесконтрольно размножаться и вызывать серьезные болезни.

Эксперт напомнил, что болезнь передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Поэтому пациент, переносящий грипп на ногах, опасен для окружающих, особенно в транспорте или в одном помещении.

Специалист советует при появлении симптомов гриппа обратиться к врачу и в идеале первые три дня болезни провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха (40-60%). В эти дни необходимо обильное теплое питье и исключительно легкая жидкая пища.

Чуланов подчеркнул, что в это время также противопоказаны физические и умственные нагрузки, включая длительный просмотр телевизора. Чуланов отметил, что в таких условиях в подавляющем большинстве случаев болезнь начнет отступать уже на четвертый день.

Ранее стало известно, что признаками тяжелого течения свиного гриппа могут быть судороги, заторможенность или гипервозбудимость, сильная головная боль, высокая температура более трех дней, головокружение, кровь в мокроте, одышка в покое. Цвет лица становится бледным с синюшным оттенком. Характерны боли в груди, падение артериального давления.

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили, что одной из наиболее действенных мер профилактики является гигиена рук и окружающих предметов. Если нет возможности помыть руки с мылом, нужно пользоваться дезинфицирующими салфетками.

«Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет и уничтожает вирус», - посоветовали в пресс-службе.

Также пензенцам рекомендуют избегать поездок и многолюдных мест, при кашле или чихании прикрывать рот и нос платком или одноразовой салфеткой, не сплевывать в общественных местах, не трогать руками глаза, нос и рот, использовать маску или подручные средства защиты.