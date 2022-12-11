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Общество

Перечислены признаки тяжелого течения свиного гриппа

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В Пензенской области распространяется штамм Н1N1, так называемый свиной грипп. В некоторых случаях инфекция протекает тяжело и необходима госпитализация.

Как пишет ura.ru со ссылкой на кандидата медицинских наук и декана медицинского факультета университета «Синергия» Ольгу Абанину, признаками тяжелого течения свиного гриппа являются судороги, заторможенность или гипервозбудимость, сильная головная боль.

Температура тела остается высокой более трех дней, заболевший жалуется на головокружение, также в его мокроте может быть кровь.

«Появляется одышка в покое, меняется цвет лица. Наблюдается выраженная бледность, появление синюшного оттенка. Характерны боли в груди при дыхании и кашле, падение артериального давления», - перечислила Абанина.

Специалист добавила, что наиболее часто осложнения возникают у пожилых людей.

В Пензенской области по состоянию на 13:00 пятницы, 9 декабря, подтверждено 66 случаев гриппа, из которых 21 вызван штаммом H1N1. Для сравнения: на 4 декабря было выявлено всего 9 случаев этого заболевания.

Для профилактики заражения пензецам порекомендовали соблюдать масочный режим и избегать мест скопления людей.

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