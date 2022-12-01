Общество

Зареченцам рассказали, как может измениться путь автобусов до Пензы

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В среду, 30 ноября, глава Заречного Олег Климанов в прямом эфире ТРК «Заречный» ответил на вопросы горожан. Один из них касался организации автобусного сообщения с Пензой в случае реконструкции развязки у Бакунинского моста.

О проекте неделей раньше рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев. Он предупредил: движение автомобилей по Бакунинскому мосту придется перекрывать, иначе обеспечить проведение работ будет невозможно.

Олег Климанов пояснил, что вопрос сроков реконструкции развязки находится в компетенции правительства области и администрации Пензы.

«Организация маршрутов на этот период будет точно такой же, какая была при реконструкции Бакунинского моста», - уточнил он.

Во время закрытия движения транспорта по Бакунинскому мосту автобусы ехали из Заречного в Пензу через микрорайон ГПЗ: по улице Измайлова, Леонидовскому мосту, улицам Урицкого и Суворова до станции Пенза-I.

Глава Заречного напомнил и о планах организовать еще один маршрут, соединяющий закрытый город и областной центр. Его предполагается открыть в следующем году.

«Если реконструкция начнется несколько позже, не в 2023, а в 2024 году, то к этому времени уже может начать действовать еще один маршрут автобусов - через Ахунскую проходную. Если же начнется раньше, то будет два маршрута, потому что открывать третий не имеет смысла», - отметил Климанов.

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