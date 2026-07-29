В Пензе в 70% домов прошли гидравлические испытания

Общество

В Пензе в 70% домов прошли гидравлические испытания
Печать
Max

В Пензе продолжается подготовка коммуникаций к зиме. Динамика в целом улучшается, заявил глава города Олег Денисов в среду, 29 июля.

По его словам, в 70% домов уже прошли обязательные гидравлические испытания. Опрессованы все учреждения культуры, спорта и социальной сферы. Среди объектов образовательной сферы остались 2 детских сада в многоквартирных домах.

«Призвал УК и ТСЖ поторопиться с документами о готовности к отопительному периоду. Главная цель всех наших усилий - чтобы тепло дошло до каждой квартиры. Жители должны быть уверены, что, когда включат отопление, оно придет в их дома», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

Олег Денисов попросил ресурсников повысить оперативность работ, чтобы вода, которую отключают на период опрессовок, возвращалась раньше заявленных сроков.

«Дискомфорт нужно свести к минимуму», - подчеркнул глава Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
опрессовка водоснабжение ресурс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!