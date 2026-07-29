Лифты в ряде пензенских домов заменят за счет региональной субсидии

В Пензенской области лифты в домах, которые решили отказаться от спецсчетов и перешли к региональному оператору, заменят за счет субсидии из регионального бюджета.

Сейчас необходимо заменить лифты в 336 домах, в 190 многоэтажках это сделают на средства регионального фонда капремонта, сообщила руководитель фонда Наталья Моисеева в эфире ЦУР в среду, 29 июля.

«В следующем году в 115 домах мы меняем, уже готова практически вся проектно-сметная документация. В январе мы планируем приступить к работам», - рассказала она.

По ее словам, дома переходят в фонд капремонта с минимальными остатками на счетах, лифты в них заменят благодаря субсидии.

«Мы даже планируем увеличить это количество (домов. - Прим. ред.) до 120-130, чтобы как можно меньше оставлять лифтов на замену в последние годы», - добавила Наталья Моисеева.

Управляющие организации 146 многоэтажек пока еще не решили, отказываться ли от спецсчетов. В строениях есть лифты, которые подлежат остановке в 2026-м или 2027-м.

«Просьба как можно скорее переходить, чтобы мы планировали свою работу. Замена лифта - это не так быстро. Мы должны подготовить проектно-сметную документацию, для этого провести закупку. Дальше мы должны еще раз провести закупку - на отбор подрядчиков, которые будут менять эти лифты. И замена лифтов - это не один день», - отметила Моисеева.

В России срок службы лифтов, которые должны быть заменены, продлен до 2030 года. Проблемы могут появиться у многоэтажек, которые копят средства на ремонт на спецсчетах. Управляющие организации и ТСЖ тратят деньги на желаемые жильцами работы, но не на замену лифтов.