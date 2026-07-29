Торги по мосту на Токарной: УКС ждет внеплановая проверка

В Пензе проведут внеплановую проверку соблюдения управлением капитального строительства требований закона во время торгов на портале госзакупок.

Речь идет о поиске подрядчика для разработки проектной документации и капитального ремонта моста через реку Пензу на улице Токарной.

Открытый конкурс в электронной форме проводился с 9 по 27 июля. Торги признали несостоявшимися, так как поступила только 1 заявка. С этим участником и запланировали заключить контракт по начальной (максимальной) цене - 560 260 196 рублей.

По данным, размещенным на портале госзакупок, в 2027 году за 328 592 976 рублей следует создать документацию и провести подготовительные работы, в 2028-м - за 231 667 220 рублей выполнить сам капремонт объекта. В целом все работы должны быть завершены до 30 июня 2028-го.

28-го числа на сайте администрации Пензы опубликовали проект распоряжения главы города Олега Денисова о внеплановой проверке процедуры. Предполагаемые сроки ее проведения - с 28 июля по 6 августа.

Неудовлетворительное состояние моста на Токарной волнует пензенцев уже давно. В 2023 году его реконструкцию чиновники оценили в 900 000 000 рублей, в 2024-м - в 1 038 893 460.

Части сооружения несколько раз обваливались, вводился режим повышенной готовности, чтобы ускорить выделение денег из бюджета на ремонт. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.

Основательно заняться сооружением пообещали в 2025 году. Сроки капитального ремонта намеревались определить после получения заключения государственной экспертизы на проектную документацию и определения основного источника финансирования.

На проведение экспертизы проекта в июне 2025 года было выделено 2 881 700 рублей.

В процессе капремонта мост разберут. Движение транспорта будет перекрыто, а для пешеходов обустроят временную переправу. Ширина проезжей части и 2 тротуаров нового моста не изменится.