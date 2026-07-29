Покупки в Telegram могут приравнять к финансированию терроризма

29 июля в ФСБ сообщили об обвинении основателя Telegram Павла Дурова в содействии террористической деятельности. Покупка звезд и Premium-аккаунта в мессенджере пока не приравниваются к финансированию террористической организации, но ситуация может измениться.

«Надо понимать, что на данный момент обвинения предъявлены непосредственно Павлу Дурову, а не Telegram как юридическому лицу, как это было, например, с признанной экстремистской и террористической компанией Meta *, которой принадлежат Instagram и Facebook. Теоретически, конечно, регулятор может заявить, что поскольку Telegram принадлежит Дурову, то давайте считать и его экстремистским автоматически. Но с юридической точки зрения это будет достаточно зыбкая конструкция.

По букве закона необходимо, чтобы правоприменитель - в данном случае прокуратура - выступил с административным иском о наделении Telegram подобным статусом. Но этого пока не случилось», - сообщил «Парламентской газете» координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Если статус все же будет присвоен, то покупка платных функций в Telegram может быть при случае интерпретирована как финансирование терроризма.

29 июля центр общественных связей ФСБ России сообщил: руководителю администрации Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ, он объявляется в международный розыск.

«Не удалены многочисленные каналы, чаты и боты мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в Российской Федерации диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб», - пояснили в ФСБ.

* Компания признана террористической и экстремистской и запрещена в РФ.