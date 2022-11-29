Общество

Специалисты решают проблему задержки выплат мобилизованным

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На горячую линию Минобороны РФ поступают звонки, касающиеся задержки выплат мобилизованным гражданам.

Специалисты работают с каждым таким обращением.

Так, разбирая жалобу жены мобилизованного на задержку в переводе средств, они нашли ошибку в базе данных. Ее допустили при внесении реквизитов счета, поэтому деньги не приходили.

Ошибку устранили, и в тот же день супруга мобилизованного сообщила о поступлении средств на счет мужа, рассказали в Минобороны.

Ранее стало известно, что денежное довольствие мобилизованным перечисляют на карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. За декабрь же призванным заплатят досрочно, до 25-го числа.

Минимальная сумма, которую перечисляют мобилизованным, составляет 195 тысяч рублей. Это ежемесячная социальная выплата (158 тысяч рублей) и денежное довольствие, которое зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет.

Задержка выплат волнует и пензячек, чьи мужья отправились в зону СВО. О ней они сообщают на страницах губернатора в соцсетях.

«Вам следует обратиться в Федеральное казенное учреждение «Единый расчетный центр Министерства обороны РФ». Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б. Адрес электронной почты: erc@mil.ru. Горячая линия: 8 (800) 737-7-737», - ответил им представитель регионального правительства.

Кроме того, узнать, какая сумма и за какой период перечислена, можно в личном кабинете на сайте Минобороны (cabinet.mil.ru).

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