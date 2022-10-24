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Общество

Мобилизация: куда обращаться, если деньги не поступили на карту

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Женам мобилизованных пензенцев объяснили, куда следует обращаться, если положенные деньги так и не поступили на карту. С соответствующим вопросом к губернатору во «ВКонтакте» обратилась пользовательница Юлия Юнусова.

«Скажите, почему за сентябрь моему мужу так и не выплатили? На что жить моим детям?» - поинтересовалась женщина.

Представитель регионального правительства пояснил, что денежное довольствие выплачивает Министерство обороны РФ.

«Вам следует обратиться в Федеральное казенное учреждение «Единый расчетный центр Министерства обороны РФ». Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б. Адрес электронной почты: erc@mil.ru. Горячая линия: 8 (800) 737-7-737», - говорится в ответе.

Кроме того, узнать, какая сумма и за какой период перечислена, можно в личном кабинете на сайте Минобороны (cabinet.mil.ru).

Ранее в военном комиссариате Пензенской области уточняли, что зарплата начисляется в период с 10-го по 20-е число месяца.

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