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Общество

Мобилизованные получат деньги за декабрь не в январе

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Мобилизованные получат выплаты за декабрь не с 10 по 20 января, а досрочно, в декабре. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов со ссылкой на замминистра Минобороны Татьяну Шевцову. Документ - ответ из Минобороны на официальный запрос - он прикрепил к посту.

Таким образом, семья мобилизованного не останется к новогодним праздникам без денег. Средства за декабрь перечислят в том же месяце, до 25 декабря.

Денежное довольствие мобилизованным начисляется на карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. В ноябре средства начали выплачивать досрочно - с 8-го числа.

Минимальная сумма, которую перечисляют мобилизованным, составляет 195 тысяч рублей. Это ежемесячная социальная выплата (158 тысяч рублей) и денежное довольствие, которое зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет.

По просьбе военнослужащего деньги за него может получать семья. Ему для этого нужно оформить доверенность. Также мобилизованный может заказать выпуск дополнительной банковской карты, привязанной к его расчетному счету.

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