У православных пензенцев начался Рождественский пост

28.11.2022 | 18:35

Собраться с силами духовными и телесными предстоит православным верующим, у которых с понедельника, 28 ноября, начался Рождественский пост. Он продлится 40 дней. Все это время церковь призывает провести в молитве и как можно чаще посещать богослужения в храмах.

«Будем изучать Священное Писание: Ветхий Завет и Новый Завет. Потом мы постараемся в эти дни поста помогать друг другу, должна быть взаимопомощь. Постараемся сделать милостыню, раздавать», - отметил священник Покровского архиерейского собора Алексей Асташкин.

Что касается пищи насущной, то православная церковь предписывает воздерживаться в дни Рождественского поста от мяса, яиц, сливочного масла и других продуктов животного происхождения.

И разумеется, от всех блюд, в которых в том или ином виде такие ингредиенты присутствуют. Но это отнюдь не означает, что человеку придется морить себя голодом. При желании свой стол можно разнообразить. Ведь разрешается рыба, овощи, фрукты, крупы, орехи, грибы, хлеб, картофель, растительное масло и многое другое.

В современном обществе отношение к посту было и остается неоднозначным.

«Обжоры долго не живут. Кто мало есть - тот долго живет, надо соблюдать пост. Но я люблю повеселиться, особенно пожрать», - признался прохожий.

«Поститься я не собираюсь. Главное, наверное, сохранение системы здоровья, а не эпизодические посты, которые привязаны к определенным датам. Надо системно следить за своим здоровьем», - подчеркнул мужчина.

Тем не менее многие из пензенцев намерены держать Рождественский пост. И у каждого свои цели и задачи.

«Похудеть, выглядеть стройно. На диете, на посту себя намного лучше чувствуешь», - рассказала женщина.

«Это очищение организма, это очень даже хорошо. Я придерживаюсь», - поделилась пензячка.

«Буду поститься. В чем польза? Задумываешься над духовными вещами, в основном это. Ограничения в еде - это значит организм немного очищается, мысли просветляются», - заявил горожанин.

Завершится Рождественский пост, который еще называют Филипповским, в сочельник - ночь с 6 на 7 января. Или, как говорится в народе, продлится он в этот день до первой звезды.