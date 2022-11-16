Пензенским родителям перечислили признаки анорексии у подростков

16.11.2022 | 12:19

К Международному дню борьбы с анорексией, который отмечается 16 ноября, пензенские врачи рассказали об этом заболевании у подростков. Рекомендации специалистов размещены на сайте министерства здравоохранения области.

Анорексия - это психическое расстройство пищевого поведения, полный или частичный отказ от еды. В последние годы наблюдается тревожная тенденция увеличения числа юных пациентов с этим диагнозом.

«Психогенные изменения пищевых привычек особенно часто дебютируют в подростковом возрасте, когда под воздействием бушующих гормональных всплесков у тинейджера формируется критическое восприятие собственной внешности, усиливается эмоциональное недовольство фигурой, неприятие форм своего меняющегося тела. По данным Росстата, от анорексии в России страдают около 2,5% подростков», - рассказывает врач-невролог городской детской поликлиники № 6 Юлия Шпадырева.

Многие подростки 12-16 лет с ранимой и внушаемой психикой испытывают негативное психологическое давление со стороны сверстников и членов семьи. Спусковым крючком для развития заболевания может стать что угодно: конфликт в семье или школе, несчастная любовь. Как следствие, у ребенка возникает неодобрение собственного внешнего вида, формируется чувство стыда за не соответствующие общепринятым стандартам формы тела, появляется острое желание похудеть, сесть на диету и вообще «перестать есть».

Основными признаками пищевого расстройства у подростка являются следующие:

- ребенок зациклен на своем весе, мысли о несовершенстве фигуры становятся навязчивыми;

- предпринимает попытки ограничить себя в пище;

- считает калории;

- пытается питаться отдельно или пропускает приемы пищи;

- проявляет несвойственный ранее интерес к повышенным физическим нагрузкам.

Из-за нехватки питательных веществ нарушается работа всех органов. Симптомы анорексии у подростка таковы:

- постоянная усталость и головокружение;

- запоры и боли в животе;

- гиперчувствительность к холоду;

- выпадение волос, замедление роста, хрупкость костей (частые переломы);

- пониженное артериальное давление, аритмия;

- нарушение или прекращение менструального цикла у девушек.

Психическое расстройство пищевого поведения является опасным, жизнеугрожающим состоянием для подростка. По утверждению специалиста, некоторые органические изменения, возникшие в результате кардинальных «диетических экспериментов», необратимы даже после восстановления питания и нормализации веса.

Задача родителей - как можно раньше заметить тревожные симптомы и обратиться к специалисту. Самостоятельно, без профессиональной помощи побороть быстро прогрессирующее заболевание вряд ли удастся.

Больным нервной анорексией требуется продолжительная терапия, при которой необходимо взаимодействие не только с врачом-психиатром, но и консультации невролога, эндокринолога, диетолога, клинического психолога. Выздоровление чаще наступает при комплексном терапевтическом подходе, поддержке семьи и устранении факторов, провоцирующих болезнь.

«При наличии у ребенка правильных пищевых привычек, сформированных в детстве, достаточной физической активности, положительном отношении к своему внешнему виду, здоровой самооценке, подкрепленной поддержкой и одобрением семьи, подростковый кризис пройдет незаметно», - делает вывод Юлия Шпадырева.