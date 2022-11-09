Новую развязку в Арбекове могут сдать на два года раньше срока

09.11.2022 | 08:59

Строительство транспортной развязки на 624-м километре трассы М5 в микрорайоне Арбеково идет опережающими темпами.

Возможно, объект удастся ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. Ранее планировалось, что строительство завершится в 2025-м.

Общая протяженность развязки составит 4,4 километра, она соединит «Лугометрию» с проспектом Строителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для пешеходов на развязке сделают надземный переход. В настоящий момент готово основание под конструкцию, в ближайшее время завершат армирование и бетонирование опор.

Строительство объекта обойдется в 358 млн рублей.

«В настоящее время работы ведутся за счет использования федеральных средств, предоставленных городу в качестве инфраструктурного кредита», - уточнили в мэрии.