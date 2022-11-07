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Общество

На новую дорогу в микрорайоне Арбеково пока не хватает денег

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Для пензенцев пока не построят дорогу на улице Глазунова. Объект мог бы разгрузить Тернопольскую, где часты автомобильные заторы.

Вопрос строительства новой дороги на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» задал подписчик Александр Геннадьевич.

«Очень нужна дорога по улице Глазунова между проспектом Строителей и улицей Рахманинова. Эта дорога должна быть по проекту, но ее строительство постоянно откладывается. В настоящее время улица Тернопольская перегружена, особенно в час пик, ввод новой дороги по Глазунова мог бы разгрузить Тернопольскую. Когда планируется строительство дороги на улице Глазунова?» - поинтересовался пензенец.

На обращение ответил представитель регионального правительства. По его словам, в проекте действительно имеется создание этого объекта. Проспект Строителей и Рахманинова должна соединять магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением.

«10 марта 2020 года принято постановление администрации города Пензы № 313 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Автомобильная дорога по улице Глазунова, г. Пенза», - рассказали горожанину.

Однако пока дальше планов дело не пойдет.

«Учитывая, что бюджет города Пензы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов сформирован с предельно допустимым дефицитом, мероприятия по проектированию и строительству вышеуказанной автодороги не предусмотрены. Администрацией прорабатываются все возможные источники финансирования в целях проектирования и строительства данной дороги», - заверили пензенца.

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