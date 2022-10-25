Общество

Честно и просто: квартиры с отделкой от ГК «Территория жизни»

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Группа компаний «Территория жизни», крупнейший пензенский застройщик по рейтингу ЕРЗ, продолжает строительство жилых комплексов, которые возводятся по стандартам комплексного развития территорий. Покупателям квартир в ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия» предлагается простое и выгодное решение - жилье с готовой отделкой по цене от 2,5 млн рублей.

В октябре ГК «Территория жизни» дарит клиентам отделку в подарок * за счет снижения стоимости квадратного метра. Акция действует на все строения в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». Сейчас купить квартиру с чистовой отделкой от 2,5 млн рублей ** можно, воспользовавшись льготной ипотекой с государственной поддержкой по ставке от 1% ***.

В отделку SMART PRO входят натяжные потолки, настенная и напольная плитка, ламинат светлых тонов, межкомнатные двери, стиральная машина, кухонный модуль и полностью укомплектованный санузел с сантехникой.

Такой вариант отделки - в квартирах 11-го строения 7-го микрорайона Арбеково, который в сентябре был введен в эксплуатацию. Покупателям здесь предоставляется большой выбор жилья с продуманными классическими планировками и теплыми лоджиями. Заехать можно сразу, не тратя время и деньги на ремонт.

Необходимо отметить, что ГК «Территория жизни» предлагает покупателям как строящееся, так и готовое жилье. Например, в октябре счастливыми обладателями ключей стали собственники квартир в третьей очереди «Дома у школы» (11-го строения 6-го микрорайона). Его особенность - продуманные планировки, отличные виды на городские и природные ландшафты. Квартиры здесь сдаются с предчистовой отделкой - это отличная возможность реализовать собственные дизайнерские решения.

Сейчас передача квартир идет по графику. Планируется в ближайшее время вручить более четырехсот ключей счастливым новоселам.

«Перед тем как купить квартиру, мы просмотрели много вариантов, рассматривали другие жилые комплексы, но нам больше всего понравилось здесь, в «Арбековской заставе». Здесь действительно строят для людей, чтобы человек жил, радовался. Большое спасибо строителям, всем работникам за то, что они много делают не только для жителей микрорайона, но и для всех пензенцев», - поблагодарила покупательница Татьяна Серова.

Поблизости располагается современная школа № 78, магазины в шаговой доступности, детские сады, центры развития и салоны красоты, парковая аллея и игровые площадки. Рядом с домом находится храм Адриана и Наталии, в районе - крупные спортивные и социальные объекты, недалеко остановка общественного транспорта.

Группа компаний «Территория жизни» уделяет особое внимание комплексному благоустройству территорий жилых комплексов. В микрорайонах создаются пешеходные зоны с местами для отдыха всех возрастных групп.

Например, возле 11-го строения 7-го микрорайона планируется строительство новой масштабной аллеи. Современный ландшафтный дизайн, зеленые насаждения, оригинальные малые архитектурные формы, беседки - все это создаст атмосферу тихого спокойного места. В свободном пользовании будут велодорожки, рампы для занятия скейтбордом, здесь появится даже открытый амфитеатр для проведения зрелищных мероприятий.

Благоустроенная территория и наличие уникальных предложений квартир с готовой отделкой - это особенность жилых комплексов от группы компаний «Территория жизни». В этом уже убедились покупатели, которые приобрели здесь недвижимость.

А для тех, кто находится в поиске жилья в новостройке, компания предлагает пул готовых к заселению квартир. Покупатель может выбрать понравившийся вариант, посмотреть готовую отделку, а также познакомиться с жилым комплексом: детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и прогулок.

Записаться на прием и консультацию можно по номеру 203-000, опытные менеджеры подберут подходящую планировку и выгодный вариант покупки. Для удобства клиентов офисы продаж работают без перерывов и выходных по адресам: улица 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), улица Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Отделка в подарок». В акции предоставляется скидка до 15 000 рублей с квадратного метра путем снижения стоимости приобретаемого жилья в ЖК «Арбековская застава» и ЖК «Лугометрия». Срок действия акции - с 27.09.2022 по 31.10.2022. Подробности по телефону 8 (8412) 21-06-75. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Лугометрия 20», ООО СЗ «Лугометрия 12.

** Указана стоимость однокомнатной квартиры (32,5 кв. м) с отделкой SMART PRO, расположенной в строении 12 по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская. ООО СЗ «Лугометрия 12». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Полная стоимость квартиры - 2 518 000 рублей. В отделку SMART PRO входят обои под покраску, натяжные потолки, напольная и настенная плитка, ламинат светлых тонов, полностью укомплектованный санузел и стиральная машина, кухонный модуль и межкомнатные двери. Предложение ограничено. Срок действия акции до 31.10.2022.

*** Не является публичной офертой. Процентная ставка - 1% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования, в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнерского соглашения. Срок действия указанной процентной ставки на весь период кредитования. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - до 30 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г. Срок действия акции до 31.10.2022.

Содействие в подборе финансовых услуг. Подробности по телефону 8 (8412) 203-000. Реклама. Заказчик - общество с ограниченной ответственностью «Маркетинг и консалтинг».

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