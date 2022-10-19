Названа продолжительность отпуска для мобилизованных граждан

19.10.2022 | 09:22

Интернет-пользователям рассказали, какие социальные гарантии предусмотрены для мобилизованных граждан. Информацию опубликовали в телеграм-канале «Объясняем.рф» в среду, 19 октября.

Так, стало известно, что призванным по мобилизации военнослужащим предоставляется основной отпуск от 30 суток в зависимости от общей продолжительности военной службы в льготном исчислении.

Им положено денежное довольствие, продовольствие и вещи, банно-прачечное обслуживание.

Кроме того, военнослужащие имеют право на бесплатное получение медицинской помощи (в том числе изготовление и ремонт зубных протезов), обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам и назначениям врача.

Личное страхование военнослужащих производится за счет средств федерального бюджета.

Также для них предусмотрено право на получение военного или дополнительного профессионального образования, на подготовку и защиту диссертаций на соискание ученой степени.

«Военнослужащим, постоянно или временно выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, предоставляются дополнительные социальные гарантии и компенсации, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», - уточнили представители власти.