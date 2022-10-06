Общество

Пензенские поисковики дали советы грибникам

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В Бессоновском районе прекращены поиски 68-летнего мужчины, уехавшего в лес в среду, 5 октября. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найден, жив», - сообщили волонтеры, поблагодарив всех участников поиска.

В Пензенской области нередки случаи, когда любители тихой охоты теряют направление и не могут самостоятельно выбраться из леса. Один из таких инцидентов произошел 1 октября в Кузнецком районе. 68-летнего грибника нашли на следующий день.

Не вернулся в срок и житель Старой Каменки, отправившийся на тихую охоту. Спасатели, полицейские и родственники несколько часов искали мужчину, используя звуковые и световые сигналы. Он в итоге самостоятельно вышел из леса в районе Воскресеновки.

Для грибников сейчас начался горячий сезон, поэтому поисковики разместили информацию о том, что надо иметь с собой в лесу и что делать, если человек заблудился.

Одежда должна быть яркой. Даже если планируется краткосрочная прогулка, с собой необходимо взять полностью заряженный телефон, компас, свисток, спички или зажигалку, запас воды, еды и таблеток при их регулярном приеме.

Следует всегда сообщать родственникам и знакомым место захода в лес и планируемое время возвращения.

Нельзя отпускать детей в лес с пожилыми родственниками, особенно страдающими проблемами с памятью или хроническими заболеваниями.

«Если вы потерялись, не паникуйте и не тяните время. Оставайтесь на месте, чтобы не усложнять поиск. Сразу же позвоните по номеру 112, не дожидайтесь, когда стемнеет! Берегите силы и разведите костер. Не звоните всем родственникам во все регионы России, у спасателей и обученных добровольцев намного больше шансов вывести вас из леса по телефону», - рекомендуют поисковики.

Также следует по возможности находиться на открытом пространстве и отвечать шумом на шум - кричать или дуть в свисток.

Если близкие не вернулись из леса, надо сразу позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» 8(800) 700-54-52 и по номеру 112.

«Придерживаясь этих рекомендаций, вы значительно увеличите шанс удачной и быстрой работы спасателей», - обращаются к пензенцам волонтеры-поисковики.

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Источник — фото № 2 vk.com/la_penza
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