Многодетным из отдаленных сел вручат комплекты спутникового ТВ

Общество

Многодетным из отдаленных сел вручат комплекты спутникового ТВ
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В Пензенскую область поступило 19 комплектов спутникового телевидения для льготных категорий граждан.

«Их бесплатно получат многодетные, приемные и опекунские семьи, а также семьи погибших участников СВО, проживающие в отдаленных селах», - сообщили в областном правительстве.

Комплекты уже начали распределять. Первой оборудование выдали многодетной семье из села Вертуновка Бековского района. В ней воспитываются четверо детей.

Комплект семье вручила детский омбудсмен Лариса Рябихина.

«Оборудование предоставляется с бесплатным монтажом и пожизненным техническим обслуживанием», - уточнили в правительстве.

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