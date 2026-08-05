В Богословке установили памятник воинам - участникам СВО

В селе Богословка Пензенского района появился памятник воинам - участникам специальной военной операции. Его установили на центральной площади у Мемориала воинской славы.

Торжественное открытие памятника прошло 2 августа. На церемонии присутствовали ветераны боевых действий, родные и близкие погибших военнослужащих, представители местной администрации, волонтеры, жители и гости села.

«Право открыть монумент было предоставлено ветеранам боевых действий, после чего иерей Дионисий окропил памятник святой водой. Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента», - сообщили в Пензенской епархии.

Ранее стало известно, что в Кузнецке на улице Ленина обустраивают сквер, посвященный кузнечанам - участникам СВО. Памятник туда уже заказали.

22 июня в Кузнецке у школы № 6 торжественно открыли памятник выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.

В Пензе памятный знак, посвященный участникам СВО, установлен в сквере Воинской доблести в границах улиц Володарского и Максима Горького. Его открыли 12 июня 2025 года.