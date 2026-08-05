На Шуисте проведут благотворительную вещевую ярмарку

Общество

На Шуисте проведут благотворительную вещевую ярмарку
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В воскресенье, 16 августа, на площади перед храмом во имя преподобного Серафима Саровского на улице Клары Цеткин (Шуист) состоится благотворительная вещевая ярмарка, приуроченная к началу учебного года.

Бесплатную раздачу одежды и обуви организуют с 9:00 до 11:00.

На ярмарке будут представлены вещи для детей школьного возраста.

«Дорогие братья и сестры! Расскажите о ярмарке своим друзьям, соседям; семьям, имеющим детей. Не останьтесь равнодушными!» - обратились к горожанам в Пензенской епархии.

Перед храмом Серафима Саровского регулярно проводят благотворительные мероприятия, чтобы поддержать нуждающихся.

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