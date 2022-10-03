Поиски пропавшего грибника из Кузнецкого района окончены

03.10.2022 | 11:14

66-летний пропавший житель села Бутурлинка Кузнецкого района найден живым. Его поиски организовали волонтеры пензенского отделения отряда «Лиза Алерт».

1 октября мужчина отправился в лес и не вернулся. 2-го числа на странице «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» появился пост о сборе на поиски. В сообщении указывались приметы мужчины.

В 19:08 того же числа появилось объявление: «Найден, жив! Большое спасибо тем, кто принимал участие в поиске».

В Пензенской области нередко ищут заблудившихся грибников. Так, житель Старой Каменки, отправившийся на тихую охоту, не вернулся в срок, что взволновало родственников. Они обратились в пожарно-спасательный центр.

Объединившись, спасатели, полицейские и родственники в течение нескольких часов искали мужчину, используя звуковые и световые сигналы. Грибник в итоге самостоятельно вышел из леса в районе Воскресеновки.