В Пензенском районе до полуночи искали заблудившегося грибника

29.09.2022 | 11:33

В Пензенском районе спасатели помогли найти заблудившегося жителя Старой Каменки.

27 сентября мужчина отправился за грибами в ближайший лес, но домой не вернулся и перестал выходить на связь. В 19:55 обеспокоенные родственники обратились в службу 112.

«Спасатели совместно с родственниками и представителями полиции с помощью звуковых и световых сигналов в условиях темного времени суток в течение четырех часов вели поиск заблудившегося в предполагаемом месте его нахождения», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Вскоре сельчанин самостоятельно вышел из леса в районе Воскресеновки.

За все время пребывания в лесу с грибником не случилось ничего плохого, никаких травм он не получил.