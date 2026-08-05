Ученые выяснили, как снизить стресс с помощью позы

«Выпрями спину!» и «Не горбись!» - эти фразы в свой адрес слышали многие, но не догадывались: ровная осанка - это не просто вопрос эстетики, а настоящий биохакинг. Об этом со ссылкой на недавно проведенное исследование сообщила врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ.

«В эксперименте добровольцев делили на 2 группы: одни должны были сидеть и стоять подчеркнуто ровно, другие - максимально ссутулившись. В таком положении участники решали сложные задачи, проходили психологические тесты и даже сдавали анализы на уровень гормонов стресса в слюне», - рассказала врач.

Итоги таковы: люди с прямой спиной и расправленными плечами чувствовали себя лидерами и легче принимали сложные решения, значительно дольше пытались решить невыполнимые задачи (сутулые бросали дело почти сразу) и имели более низкий уровень кортизола (гормона стресса).

«Если вы нервничаете перед важным звонком, просто сядьте ровно - физиология сделает половину работы за вас, успокоив нервную систему через обратную связь от мышц», - отметила Зухра Павлова.

Еще один любопытный момент: оказалось, что сутулость помогает мозгу вытаскивать из памяти негатив. Но стоит выпрямиться - и мозг охотнее переключается на позитивные мысли.