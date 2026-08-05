3 зоны в Пензе исчезли из списка мест, запрещенных для купания

В Пензенской области вновь сократился список мест, где не рекомендуется купаться. Данные на 4 августа 5-го числа опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее в перечне было 7 позиций, теперь - 4:

- река Колышлейка (Колышлейский район, 0,2 км от села Сущевка, ниже водозабора);

- река Хопер (поселок Беково, 100-метровый участок на улице Советской);

- Богдановский пруд (поселок Тамала);

- пруд Донгузлей (село Березовка Неверкинского района) - этой зоны не было в прошлом списке.

Вода в данных местах не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

Из перечня исчезли 3 локации на Суре в областном центре: на улице Павлушкина, на улице Сплавной в районе сельхозакадемии и на улице Антонова на ГПЗ-24, а также Русеевский пляж (село Засечное).

«Обращаем внимание, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды», - отметили в ведомстве.