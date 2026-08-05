На улицах Пензы продолжается ямочный ремонт дорог

Общество

На улицах Пензы продолжается ямочный ремонт дорог
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В Пензе продолжается ямочный ремонт дорог с применением горячей асфальтобетонной смеси.

В среду, 5 августа, работы ведутся на улицах Измайлова, Суворова, Коннозаводской, Бийской, Беляева, проспекте Строителей и в микрорайоне Заря.

На улицах Пензы продолжается ямочный ремонт дорог

«Это временная, но необходимая мера, позволяющая продлить срок службы дорожного покрытия», - объяснили в «Пензавтодоре».

На улицах Пензы продолжается ямочный ремонт дорог

Помимо ямочного, в областном центре активно ведется обычный ремонт дорог, предусматривающий полную замену асфальта, восстановление колодцев, нанесение разметки.

Всего за сезон в Пензе планируют привести в порядок 60 с лишним объектов улично-дорожной сети. Общая протяженность - более 39 километров.

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