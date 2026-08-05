6 августа жителей региона ждет жаркий безветренный день

6 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +10...+15 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +25...+30. К ночи на пятницу прогнозируется +13...+18, осадки также маловероятны.

Ветер на протяжении суток будет неустойчивым и слабым.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область окажется в поле повышенного давления, поэтому будет тепло и солнечно.

Температурный режим прогнозируется выше климатической нормы на 1-3 градуса.