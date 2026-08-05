На улице Зеленодольской установят светодиодные светильники

Общество

На улице Зеленодольской установят светодиодные светильники
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На улице Зеленодольской в Пензе, на участке от улицы Высокой до остановки «Совхоз-техникум», появятся светодиодные светильники.

Сейчас специалисты устанавливают опоры для оборудования, рассказал представитель городского управления ЖКХ на странице администрации Пензы во «ВКонтакте».

Всего должны смонтировать 40 светильников.

«Это позволит повысить безопасность и улучшить видимость для пешеходов и автомобилистов в темное время суток», - отметили в УЖКХ.

Ранее сообщалось об установке фонарей в микрорайоне Ласточкино Гнездо. Работы проводились на 13 участках: улицах Застрожного, Киселевой, Барышникова, Надежды, Хрустальной, Янтарной, Городецкого, Родионова, Михаила Проценко, Владимира Квышко, Дмитрия Шорникова, Сергея Кустова, в 1-м и 2-м Счастливых проездах.

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